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НовостиОбщество8 ноября 2022 13:20

Военного из Хакасии вытащили из украинского плена

Мужчину вернут домой, когда выяснят, не нужна ли ему срочная медпомощь
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Уроженца Хакасии удалось спасти из украинского плена, в который он попал в ходе СВО. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Хакасии Андрей Шулбаев:

— Эту информацию мы соответственно в этот же день передали родственникам. Нам пока сказали в зависимости от его состояния, этого военнопленного, будет либо медицинская помощь, либо его возврат непосредственно домой. А там уже будем смотреть состояние какое у него.

Омбудсмен добавил, что в его офис поступило уже порядка 50 обращений, связанных с мобилизацией. Решаются вопросы о возвращении ошибочно мобилизованных, которые сейчас находятся на военной подготовке в Омске, и прочие проблемы.