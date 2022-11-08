Стартовал XVIII Красноярский городской форум

Выступает Лилия Назмутдинова, и.о. руководителя администрации Свердловского района Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске начал работу XVIII Городской форум. В этом году основной темой мероприятия стало проектирование социально-экономической жизни мегаполиса под девизом «Красноярск: время единения, заботы, сотрудничества». Участники форума – красноярцы всех возрастов – постараются переосмыслить главные вызовы современности и найти эффективные векторы развития.

Первой площадкой районного этапа стал Свердловский район. 8 ноября в ДК «Свердловский» собрались активные жители района, председатели многоквартирных домов, представители управляющих компаний, студенческий актив района, молодежные коллективы предприятий «Волна» и «ТЭЦ-2», а также представители общественной палаты и Совета работающей молодежи при главе города.

Участники форума высказывались, каким должен быть сосед Фото: Мария ЛЕНЦ

Участники поработали на двух площадках: «Добрые соседи» и «Слово дня». На первой обсуждались вопросы добрососедских отношений. Жители района предлагали не только традиционные формы объединения соседей, такие как субботник, но и, например, такие проекты как «Соседская экономия» (соседи договариваются о приобретении необходимого оборудования – дрель, лопаты, метла, набор инструментов – для общего пользования), «Соседские библиотеки на первом этаже парадных» (обмен книгами), «Зеленый своп» (обмен домашними растениями, семенами).

На второй площадке – «Слово дня» – участники искали и обсуждали «Единый слоган», который может стать девизом для района, города и даже страны.

И выбирали слоган для района, города, края, страны Фото: Мария ЛЕНЦ

– Площадки форума дают возможность каждому красноярцу, каждому гражданину выступить, выслушать мнения экспертов по интересующим темам, задать вопросы, – отметила и.о. руководителя администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова. – В нашем районе порядка 600 многоквартирных домов. Это более 600 сообществ граждан, которые мы хотим объединить для совместного решения вопросов и задач. Также мы хотим выработать общие идеи, общий слоган, который объединит всех красноярцев. По итогам работы наших площадок будут сформированы предложения, которые мы представим уже на общегородском форуме.

Районные этапы форума пройдут во всех районах Красноярска:

- 9 ноября – Кировский район,

- 10 ноября – Центральный район,

- 15 ноября – Железнодорожный район,

- 16 ноября – Октябрьский район,

- 17 ноября – Ленинский район.

- 18 ноября – Советский район.

Городской этап форума состоится 2 декабря в ДК «Свердловский».