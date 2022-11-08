Проект «ГОЛОС СПОРТА – СИБУР!» стартовал 8 ноября с Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

Проект «Голос спорта - СИБУР!» стартовал восьмого ноября в Красноярске. В рамках проекта в регионах Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК) при поддержке компании «СИБУР» организует проведение ряда образовательных мероприятий для начинающих спортивных комментаторов и журналистов.

Издание пишет, что первые участники проекта - студенты Сибирского федерального университета. Для них мастер-класс провел известный спортивный комментатор, член президиума Российской ассоциации спортивных комментаторов Владимир Гомельский.

Основную часть образовательного курса ведущие спортивные комментаторы Российской Федерации проведут в режиме онлайн. Ассоциация комментаторов во главе с одним из самых успешных российских медиаменеджеров Алексеем Ефимовым начинает таким образом работу над созданием академии спортивного комментатора. Первым значительным шагом в данном направлении стал проект «Голос спорта - СИБУР!»

По словам Владимира Гомельского, организация работы школы-академии спортивного комментатора является одной из самых важных задач ассоциации. Возможность развивать это направление в масштабах всего государства у РАСК появилась при поддержке такого серьезного партнера, как компания «СИБУР».

Принять участие в мероприятиях могут практически все желающие. После проведения занятий и оценки работ лучших слушателей в конце года пригласят в Москву, чтобы они приняли участие в торжественной церемонии вручения профессиональной премии «Голос спорта – СИБУР!»

По словам главы красноярского предприятия СИБУРа (АО «КЗСК») Сергея Новикова, мастер-класс Владимира Гомельского предоставит молодым специалистам возможность получить важные рекомендации от настоящего профессионала.