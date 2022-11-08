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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 11:53

В Туве на судебного пристава завели уголовное дело

За злоупотребление должностными полномочиями
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Туве на судебного пристава завели уголовное дело

В Туве на судебного пристава завели уголовное дело

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве следком завел уголовное дело на судебного пристава-исполнителя. Женщину подозревают в преступлении по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Как удалось выяснить «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе следкома, в октябре прошлого года обвиняемая решила улучшить показатели своей работы, в этом был ее личный интерес.

Для этого она ввела в заблуждение гражданина, в пользу которого должна была взыскать с должника 200 тысяч рублей. Она потребовала у него написать заявление о полном погашении задолженности. Он написал, ни о чем не подозревая. На основании этого заявления пристав закрыла исполнительное производство. А на самом деле взыскатель получил лишь часть суммы.

Афера вскрылась, сотрудницу уволили, завели на нее дело, интересы гражданина исполнили. Расследование уголовного дела продолжается.