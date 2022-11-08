В Красноярске на улице Маерчака установили «умные» остановки

В Красноярске на улице Маерчака установили «умные» останове. Фото: администрация города

Совсем недавно завершился крупномасштабный ремонт улицы Маерчака. Последним штрихом стали «умные» павильоны на остановках. Специалисты как раз завершают их монтаж. В ожидании нужного автобуса или троллейбуса пассажиры могут не только отслеживать их приближение, но и зарядить телефон. Или воспользоваться Wi-Fi. Здесь есть и кнопка вызова экстренных служб.

Не только на Маерчака, такое же электронное оборудование появится до конца года еще на трех остановках: на улице Робеспьера, «ТЮЗ» в сторону Ленинского района и на Краевой больнице в сторону Пограничников. В администрации города рассказали, что в Красноярске обновили более 50 остановок. Они стали удобнее, приобрели эстетический вид. Появилась новая остановка возле эко-парка «Гремячая грива».

Подумали и о вандалах: на остановках «СПТУ-56» на 60 лет Октября и «Площадь 50 лет Победы» на Вавилова впервые установили павильоны с особым покрытием из пленки с защитным глянцевым слоем. Такое покрытие выдерживает постоянные работы по отмыванию от краски и клея.

Всего в Красноярске более 1500 остановок общественного транспорта. Планомерная работа по приведению их в порядок ведется ежегодно.