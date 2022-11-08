В Красноярском крае браконьеры поплатились за убийство двух косуль личным автомобилем Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ермаковском районе (юг Красноярского края) два местных жителей поплатились за браконьерство. Охотились в неположенное время, без лицензии, к тому же на автомобиле, снабженном мощными фарами. Таким способом они, видимо, ослепляли добычу, чтобы ловчее было прицеливаться.

Приятели успели застелить двух косуль недалеко от села Нижнеусинское, когда попались на глаза инспекторам минэкологии (те как раз патрулировали территорию). Поняв, что им за это грозит, браконьеры тут же признали вину, согласились сотрудничать со следствием и даже возместили ущерб природе – 240 тысяч рублей. В качестве наказания они не только заплатили крупный штраф, но лишились нарезного оружия и автомобиля.

О случаях нарушения правил охоты можно сообщать в министерство экологии и рационального природопользования края по телефону +7 (391) 227-72-59 или охотинспекторам на территориях. В конце концов не от нужды браконьеры занимаются своим «ремеслом», а от прихоти губят природу.