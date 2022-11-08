Установлен режим работы на ноябрь для Богучанской ГЭС

Богучанская ГЭС. Фото предоставлено компанией

Енисейское бассейновое водное управление (Росводресурсы) установило режим работы Ангаро-Енисейского каскада ГЭС на ноябрь. В соответствии с гидрологической обстановкой с 5 ноября по 2 декабря 2022 года для Богучанской ГЭС установлены расходы диапазоне 3000-3600 м³/с, с условием поддержания уровня водохранилища на отметках 207,5-208 м (над уровнем Балтийского моря).

В октябре станция работала с расходами 3600-4000 м³/с и обязательствами по поддержанию судоходных уровней на водопостах Богучаны, Татарка и Енисейск. Решение ЕнБВУ принято в связи с окончанием навигации на Ангаре и Енисее, в том числе операции по возвращению судов в речные порты на зимнюю стоянку. Несмотря на то, что уровень озера Байкал в начале ноября ниже показателей 2021 года на 0,4 м, а Братского водохранилища на 0,9 м, запасы гидроресурсов на Ангарском каскаде достаточны для успешного прохождения осенне-зимнего периода.

Отметим, в течение октября средние расходы через агрегаты БоГЭС составили 3720 м³/с. Благодаря успешной работе коллектива и стабильной обстановке на Ангарском каскаде, станция произвела для потребителей более 15 млрд кВт.ч за первые три квартала текущего года; с момента пуска первых гидроагрегатов – более 135 млрд кВт.ч. По состоянию на 8 ноября уровень воды в Богучанском водохранилище на отметке 207,7 м, уровень воды в Ангаре – 138,28 м.