В Красноярском крае планируют запустить беспилотники для перевозок грузов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае могут запустить беспилотный транспорт для наблюдения, исследования и перевозки грузов. Например, с помощью таких летательных аппаратов можно будет исследовать участки трубопроводов в труднодоступных условиях севера. Это будет гораздо дешевле вертолета. Либо доставлять негабаритные грузы. А в перспективе и пассажиров.

Ранее правительство РФ разработало проект программы в сфере цифровых инноваций при предоставлении подобных транспортных услуг. В список вошел 41 регион, где в течение трех лет будет проведен такой эксперимент. Красноярский край в этот список входит. Но нужна правовая база, регламентирующая использование таких летательных аппаратов.

На основании этого правительство края подготовило обращение к депутатам Заксобрания, чтобы согласовали введение экспериментального правового режима в этой сфере. По него попадают и компании, которые смогут заниматься закупкой оборудования и комплектующих, будут собирать беспилотные аппараты, разрабатывать программное обеспечение, готовить операторов и сами же испытывать эти беспилотники.