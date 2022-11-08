Красноярский архитектор предложил построить новую автомагистраль в Октябрьском районе

Красноярский архитектор предложил новую автомагистраль в Октябрьском районе Фото: Мария ЛЕНЦ

Известный красноярский архитектор Антон Шаталов предложил свой вариант, как облегчить жизнь автомобилистов в Октябрьском районе. По его замыслу новая магистраль, которая свяжет улицу Копылова и Николаевский мост с выездом из города в сторону Калинина и Северного шоссе, избавит район от пробок. Однако красноярский урбанист Илья Будкевич его раскритиковал.

По мнению Будкевича, статистика плотности улично-дорожной сети в нашем городе не может считаться корректной из-за преобладания микрорайонной застройки, в то время как в других странах используется застройка квартальная, цитирует урбаниста «Проспект Мира». Новая магистраль создаст неудобства: а ну как все жители Октябрьского района пересядут на личные автомобили, тогда ситуация в других районах города ухудшится.

Новая автодорога, продолжает урбанист, также негативно скажется на пешеходах, у которых и так «жизнь превратилась в ад» после строительства Николаевского моста. Под этим подразумевается, что раньше достаточно было пройти по прямой 350 метров от Копылова до Партизанской, а сейчас им приходится три раза спускаться в подземный переход, а путь увеличивается в три раза.