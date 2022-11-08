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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 8:13

Красноярцу вернули похищенную машину, которую грабители успели продать

Ворам грозит до 10 лет
Татьяна ИЛЬИНА
Полицейские нашли грабителей и покупателя угнанной машины

Полицейские нашли грабителей и покупателя угнанной машины

Фото: Мария ЛЕНЦ

23-летнему красноярцу полиция вернула похищенную Toyota Camry. Грабители к тому времени уже успели продать машину по поддельному договору за один миллион рублей, рассказали в ГУ МВД.

Оказалось, что накануне пропажи в гости к парню пришел друг. Он и похитил документы, а на место брелока с ключом положил муляж. Потом вместе со знакомой вор перегнал машину в другой район, подделал договор купли-продажи и выручил за автомобиль один миллион рублей.

Полиция нашла сначала грабителя с помощницей, а затем вышла и на покупателя. Ему вернули деньги, а Toyota отправилась к законному владельцу.

Похититель находится под стражей, а его знакомая – под подпиской о невыезде. Максимальное наказание, которое им грозит – до 10 лет тюрьмы.