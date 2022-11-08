Краевая прокуратура рассказала, как отравились мать и трое детей в Минусинске. Фото: пресс-служба прокуратуры края

Краевая прокуратура организовала проверку в связи с отравлением угарным газом многодетной семьи в Минусинске. Напомним, этим утром, 8 ноября, в городскую больницу были экстренно госпитализированы женщина и трое ее сыновей в возрасте 7 и двойняшки 16 лет. Спасатели сразу сообщили, что возгорания не было, частный дом цел и невредим.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры «Комсомольской правде»-Красноярск, накануне ЧП в жилом доме был установлен новый отопительный котел, от которого ночью вся семья и надышалась угарного газа. Ранее семья на учете в органах профилактики не состояла.

Проверка продлится до тех пор, пока не будут установлены доподлинно все причины случившегося. Будет дана оценка соблюдению требований противопожарной безопасности, при наличии оснований примут меры реагирования.