Спасатели предупреждают о возможном сходе лавин в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты регионального управления МЧС предупреждают о возможной опасности в гористых районах Красноярского края. Если на равнинных местах в южных и центральных районах еще достаточно тепло, то там уже выпало достаточно снега и опасность схода снежных лавин вполне реальная.

Учитывая прогнозы Гидрометцентра, лавноопасная ситуация складывается в период с 9 по 11 ноября в горах края. Спасатели называют несколько участков, где нужно быть предельно осторожными. Это:

- Ермаковский район, 601 – 605 километр автомобильной дороги Р-257 «Енисей»;

- Курагинский район, 26 – 28 километр региональной автодороги Р-01;

- окрестности города Норильска – горнолыжная база «Отдельная», а также любимые места отдыха норильчан ущелье ручья Угольный и урочище «Красные камни»;

- Норильские горы – горы Шмидта, Хараелах, Гудчиха и ущелье реки Taлнах.