В Красноярске приступили к расчистке свалки под социальный городок

Фото: администрация Железнодорожного района

В Железнодорожном районе Красноярска подрядчик начал расчистку территории будущего социального городка. Сейчас на улице 8 марта рядом с детским садом № 221 находятся две огромные свалки, рассказали в администрации района.

Первую гору мусора объемом около 10 тысяч кубометров подрядчик уже начал вывозить. Работу он планирует закончить до конца 2022 года. Вторую свалку, которая больше в два раза, планируется убрать за январь-февраль 2023 года.

Напомним, на территории района планируется построить несколько социальных объектов, в том числе школу. В эксплуатацию она должна быть введена в 2025 году.