12 КамАЗов незаконной рекламы собрали в Центральном районе Красноярска с начала года

Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Центральном районе Красноярска подсчитали, что с начала года территорию очистили от 128 кубометров бумажных объявлений и листовок. Это примерно 12 КамАЗов, рассказали в администрации города.

По сравнению с тем же периодом прошлого года несанкционированной рекламы стало больше в 6,5 раз. Это не только листовки – сотрудники одной из управляющих компаний несколько недель ежедневно закрашивали вандальные надписи.

- Подобная незаконная реклама портит облик района, создает визуальный шум. У нас есть все возможности для того, чтобы размещать рекламные объявления цивилизованным и законным путем, - рассказал и.о. руководителя администрации Центрального района Евгений Трофимов.

Также с улиц убрали 831 картонную табличку, 250 растяжек и баннеров, 192 штендера и еще 143 различные рекламные конструкции.