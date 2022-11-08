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НовостиОбщество8 ноября 2022 6:09

На срочную службу отправилась первая десятка назаровских призывников

Шестеро – из райцентра и четверо – из ближайших сел
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
На срочную службу отправилась первая десятка назаровских призывников. Фото: администрация Назарово

На срочную службу отправилась первая десятка назаровских призывников. Фото: администрация Назарово

В Красноярском крае на службу отправилась первая десятка назаровских призывников. Об этом сообщает администрация Назарова.

Проводить ребят приехали родственники и друзья. Слова напутствия им выразили местные чиновники, военком и священник Покровского храма. Из десятерых солдат – шестеро представляют Назарово и четверо – районные села.

Напомним, что в связи с частичной мобилизацией осенний призыв в 2022 году начался позднее – с 1 ноября. Продлится он до конца года.