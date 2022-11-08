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НовостиОбщество8 ноября 2022 6:03

Проблемную высотку на Карла Маркса в Красноярске достроят в 2023 году

Проект уже прошел госэкспертизу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Проблемную высотку на Карла Маркса в Красноярске достроят в 2023 году. Фото: минстрой края

Проблемную высотку на Карла Маркса в Красноярске достроят в 2023 году. Фото: минстрой края

Еще один недостроенный жилой дом для обманутых дольщиков, наконец, будет завершен. Речь имеет о «свечке» по адресу Карла Маркса, 213. Это район Николаевки, на пересечении с улицей Пушкина и в трехстах метрах от Копылова. Когда-то его возводила компания «Артистрой М». Осилила 19 этажей, осталось сделать буквально 20% до того, чтобы сдать в эксплуатацию. Но по некоторым причинам получить заветные ключи владельцы будущих квартир не смогли и пополнили списки обманутых дольщиков.

Учитывая высокую степень готовности, было принято решение достроить объект. Проектно-сметная документация получила положительное заключение, сообщает министерство строительства Красноярского края. Работы продолжатся в 2023 году и до конца года должны быть завершены.