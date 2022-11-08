В Красноярском крае подполковник растратил вверенное ему имущество Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский гарнизонный суд вынес приговор офицеру армии, которого признал виновным в растрате государственного имущества с использованием служебного положения. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что в январе текущего года подполковник Т. (место прохождения службы не называется), заведовал моторным маслом и, в целях пополнить личный кошелек, продал солидную часть запаса гражданину. Затем подправил накладные, внес в них ложные сведения и расписался за другое должностное лицо.

Однако афера с ГСМ была раскрыта. На военнослужащего завели уголовное дело. Наказание – 280 тысяч рублей штрафа. Правда, приговор в законную силу пока не вступил – у сторон обвинения и защиты есть время для того, чтобы его обжаловать.