В Минусинске три ребенка и мать отравились угарным газом Фото: Мария ЛЕНЦ

Трагедия едва не случилась в городе Минусинске – там нынешним утром доставили в больницу на машинах скорой помощи женщину и трех ее детей. Есть информация, что в настоящее время жизни всех четверых ничто не угрожает. Что же произошло?

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС России по краю, причиной экстренной госпитализации стало отравление угарным газом. Жилой дом на улице Победы в частном секторе Минусинска, 8 ноября в 6:20 по местному времени поступил звонок на телефон экстренной службы, что несколько человек плохо себя чувствуют.

На место прибыли спасатели, сотрудники полиции, две единицы спецтехники. Возгорания не было. А причиной ЧП наверняка стало неосторожное обращение с печью. Хозяйка дома могла закрыть печную заслонку, не убедившись, что угли в топке окончательно догорели. Отчего угарный газ пошел в дом.