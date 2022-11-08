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НовостиОбщество8 ноября 2022 3:30

В Красноярском крае снижается уровень заболеваемости ковидом и ОРВИ

Об этом сообщает главный санитарный врач региона
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском крае снижается уровень заболеваемости ковидом и ОРВИ

В Красноярском крае снижается уровень заболеваемости ковидом и ОРВИ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае отмечается снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. И это не может не радовать: по данным регионального управления Роспотребнадзора, в последние дни показатели держатся в одной цифре – в среднем около ста случаев в сутки. Причем все они – штамм «омикрон», который отличается от своих предшественников тем, что переносится легче и практически не ведет к тяжелым последствиям.

Вместе с тем, как сообщает главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале, вместе с ковидом снижается и заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. За минувшую неделю диагноз ОРВИ поставлен 7 417 жителям края.

Что касается гриппа, его пока в регионе нет, хотя у соседей уже отмечаются случаи. Медики по-прежнему настаивают, что лучшее средство защиты от гриппа – это вакцинация. Прививку сделали уже более миллиона жителей Красноярского края.