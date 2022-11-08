В парке «Солнечная поляна» в Красноярске появились трассы для вело-экстремалов

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске завершилось благоустройство парка «Солнечная поляна». В этом году там построили скейт-парк и BMX-трассы для велосипедистов, рассказали в администрации города.

В рамках заключительного этапа на территории появилась смотровая площадка и беседки с колоннами.

Фото: администрация Красноярска

Огромный пустырь площадью 7,4 гектара превращали в благоустроенный парк три года. Строительство началось в 2020 года. Сначала рабочие уложили брусчатку, площадки с резиновым покрытием и велодорожки, установили освещение, лавочки и урны.

Еще через год на «Солнечной поляне» строители проложили тротуар, который соединил парк с проспектом им. 60 лет Образования СССР. Также в 2021 году появились новые дорожки, деревянные настилы, детские площадки и место для выгула собак.

Фото: администрация Красноярска

Зимой в парке впервые установили елку и ледовые фигуры. Сейчас на территории есть все необходимое для проведения общественных мероприятий.