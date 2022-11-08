Жителям Красноярска для счастья нужно 200 тысяч рублей в месяц Фото: Мария ЛЕНЦ

Сколько нужно денег для счастья жителям Красноярска? В месяц? А жителям других городом? Портал по подбору работы SuperJob провел исследование и выяснил размеры потребностей российских горожан. Цифры получились солидные, но вполне предсказуемые.

Так, красноярцы хотели бы каждый месяц зарабатывать по 200 тысяч рублей (в апреле было 192 тысячи). Столько же мечтают иметь на своем счету жители Екатеринбурга, Тюмени и Владивостока. Хабаровчане и новосибирцы заявили по 195 тысяч рублей.

Жители из Ростова-на-Дону желают 205 тысяч рублей в месяц. Самую высокую планку взяли москвичи, там сумма счастья – 250 тысяч рублей в месяц. А вот представители не столь крупных городов скромнее в своих хотелках: Ижевск – 155 тысяч рублей, Рязань – 152 тысячи, Оренбург – 150 тысяч рублей.

Кстати, мужчины хотят больше, чем женщины. Что касается возраста, молодежь до 25 лет оказалась скромнее в своих желаниях, чем старшее поколение от 45 и выше. Специалисты портала сообщили, что в опросе приняли участие более 20 тысяч человек.