В Красноярске в микрорайоне Солнечный открылся новый детский сад

Фото: Мария ЛЕНЦ

В микрорайоне Солнечный открылся долгожданный детский сад. Готовое здание у застройщика выкупила администрация Красноярска. Отметим, мэрия создает дополнительные места в дошкольных учреждениях не только за счет строительства и реконструкций, но и за счет выкупа зданий детских садов.

Новое трехэтажное здание рассчитано на 240 детей. Здесь работают 8 групп (ясельные, средние и дошкольные), есть медицинский кабинет, спортивный и музыкальный залы, развлекательные локации с качелями и игровыми зонами в рекреациях. Сейчас в детский сад уже более 80 ребятишек, а в ближайшее время учреждение будет полностью заполнено.

Фото: Мария ЛЕНЦ

– Детский сад – современное здание, оснащенное системами безопасности, новым технологическим оборудованием. Детские группы укомплектованы мебелью, игрушками. Все очень яркое и создает образовательную среду для дошколят, – говорит Марина Аксенова, руководитель главного управления образования. – Каждый уголок здания предназначен для ребенка – на втором этаже есть зона релаксации с подвесными гамаками-качелями, а на полу «классики». На третьем этаже специальная зона, посвященная патриотическому воспитанию ребятишек – на стене размещены карта мира, карта России, карта края и даже карта города. Каждый дошколенок может с раннего возраста изучать географию нашей большой страны.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В детском саду обширная воспитательная и образовательные программы.

– Мы планируем проводить дополнительные занятия: йога, ментальная математика, английский язык, лего-конструирование. А зимой будем учить детей кататься на лыжах, – рассказала заведующая детским садом №56 Надежда Зверева.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Добавим, за пять лет в Красноярске около двух десятков новых объектов пополнили сеть муниципальных дошкольных учреждений благодаря поддержке губернатора Александра Усса и Федерации. Работа в данном направлении продолжается. Сейчас завершается строительство детского сада в Академгородке, ведется строительство садов в жилом районе «Медицинский городок» и на улице Крайняя.