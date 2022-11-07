В Красноярске открыли новый детсад

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске открылся новый детский сад: учреждение построили в Солнечном, и с ноября оно начало принимать детей. Сейчас сад посещают уже 80 ребятишек, но в целом он рассчитан на 240 мест.

– Здесь не только красочно оформлено помещение внутри, но есть и своя особенность – уголок патриотического воспитания с большой картой России и релакс-площадки с качелями-гамаками и классиками, – отмечают в мэрии.

Однако пока у детсада остается серьезная проблема – отсутствие нормальной подъездной дороги. Путь к судику пролегает через сотню частных участков, и это откладывает создание полноценной проезжей части.