С пенсионерки из Марий Эл взыскали долги ее однофамилицы из Красноярска

Фото: Мария ЛЕНЦ

Судебные приставы ошибочно списали деньги с пенсионерки из Марий Эл. Она оказалась полной тезкой женщины, живущей в Красноярске, и серьезно задолжавшей по налогам и сборам и другим платежам. Приставы по какой-то причине не стали проверять паспортные данные, ограничившись лишь ФИО, и в итоге списали деньги не с того счета.

– Вопреки требованиям закона и несмотря на наличие реквизитов паспорта, при установлении имущественного положения должника судебным приставом направлены запросы в кредитные организации и регистрирующие органы с использованием персональных данных пенсионерки из республики Марий Эл, у которой долги отсутствуют, – отметили в прокуратуре.

В итоге женщина лишилась серьезной суммы, которую удержали из ее пенсии. Причем сумма, списанная со счета, оказалась выше прожиточного минимума республики Марий Эл.

Женщина такое обращение терпеть не стала и обратилась в органы. Прокуратура провела проверку и внесла представление руководителю краевой ССП. Средства пенсионерке вернули, а в отношении судебного пристава назначена служебная проверка – в прокуратуре отметили, что он допустил многочисленные нарушения законодательства об исполнительном производстве.