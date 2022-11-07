На парковке аэропорта Красноярска с 8 ноября будут действовать новые тарифы Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже с 8 ноября 2022 года изменится тариф на парковку аэропорта Красноярска. Об этом сообщают в пресс-службе воздушной гавани.

Парковки Р1, Р3, Р4 и Р5 предоставят 15-минутное бесплатное пребывание. Парковка Р2 будет действовать только для постоянных клиентов, а Р6 – закрыта на ремонт.

После 15 бесплатных минут стоянки стоимость будет следующая:

Р1 – с 16 до 60 минут – 1 тысяча рублей, далее – 600 рублей за каждый час;

Р3 – с 16 до 60 минут – 300 рублей, с 61 до 120 минут – 400 рублей, со 121 минуты – 500 рублей за каждый час;

Р4 - с 1 по 3 сутки – 500 рублей за сутки, с 4 суток – 300 рублей в сутки;

Р5 – с 1 по 7 сутки – 2 500 рублей за период, с 8 суток по 200 рублей за сутки.