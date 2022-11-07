В Красноярске завели уголовное дело после задержания пьяного водителя школьного автобуса

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске заведено уголовное дело после задержания водителя школьного автобуса, который в пьяном виде отвозил детей в школу. Как сообщают в СК, расследование ведется по статье «оказании услуг по транспортировке детей с нарушением требований безопасности».

24 октября наряд дорожно-патрульной службы обнаружил пьяного водителя за рулем школьного микроавтобуса от КГКУ «Красноярский детский дом № 1». Ранним утром в Кировском районе дорожные полицейские остановили «Газель», на которой было обозначено, что здесь перевозятся дети. В салоне действительно ехали в школу на учебу пятеро ребят – 7, 12 и трое 14-летних. Их сопровождал педагог.

В том, что водитель нетрезвый, у инспекторов не было даже сомнения. Как полагается по регламенту, они предложили гражданину пройти алкотест – тот согласился. Прибор подтвердил подозрения. Так что мужчину отстранили от вождения. Детей вместе с педагогом доставили в школу на другом автобусе.

Расследование продолжается.