Молодые предприниматели красноярского бизнес-клуба «Улей» приняли участие в городской ярмарке

На Театральной площади в День народного единства предприниматели из городов и районов края предлагали свою продукцию Фото: Мария ЛЕНЦ

В День народного единства, 4 ноября, на Театральной площади Красноярска работали торговые палатки предпринимателей из городов и районов края, которые привезли различную сельхозпродукцию и дикоросы.

Молодые предприниматели выложили на прилавки вязаные броши, украшения из бисера, ароматические свечи и многое другое Фото: Мария ЛЕНЦ

Особенное место на ярмарке заняли товары декоративно-прикладного искусства, представленные резидентами молодежного бизнес-клуба «Улей». Молодые предприниматели выложили на прилавки вязаные броши, украшения из бисера, ароматические свечи и многое другое. По словам резидентов «Улья», участие в общегородской ярмарке – это уникальная возможность нарастить клиентскую базу, увеличить объем продаж и повысить узнаваемость бренда в городе. Это уже четвертая ярмарка, в которой принимают участие молодые предприниматели. В этом им помогает «Центр поддержки общественных и предпринимательских инициатив» (ЦСП), который работает в Красноярске уже 12 лет.

– Молодым ребятам довольно сложно выйти сегодня в офлайн, открыть какую-то торговую точку, взять площадку в аренду. При участии администрации города молодые бизнесмены получают и необходимую консультационную поддержку, и инфраструктуру, налаживают каналы продаж, – пояснил директор ЦСП Павел Боргояков.

Павел Боргояков Фото: Мария ЛЕНЦ

За 9 месяцев 2022 года специалисты Центра провели более 6,5 тысяч консультаций и составили более 1,7 тысяч пакетов документов. Специалисты Центра подходят к решению задач предпринимателей комплексно: консультации и дорожные карты для проекта помогут составить юристы, маркетологи, бухгалтеры и экономисты.

Предприниматели и некоммерческие организации Красноярска могут обратиться за поддержкой в «Центр поддержки общественных и предпринимательских инициатив» по адресу: Никитина, 3Б, тел. 276-36-00.

Добавим, в 2022 году специалисты ЦСП подготовили 124 пакетов документов на регистрацию субъектов МСП и НКО, составили 365 бизнес-планов, дали 24 поручительства по кредитам и займам, привлекли 405 млн. руб. заемных средств, провели 66 мероприятий по предпринимательству с молодежью с (2582 участника).