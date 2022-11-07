«Комсомолка» приглашает жителей Ужура на открытие «Губернского клуба любителей домашних животных»

Своего питомца показывает Эвелина Михайлова из Нижнего Ингаша. А жители Ужура и Солнечного смогут показать своего!

В честь 200-летия Енисейской губернии медиахолдинг «Комсомольская правда» и компания «Губернские аптеки» открывают «Губернский клуб любителей домашних животных».

Первое масштабное и яркое мероприятие клуба – фотоконкурс домашних питомцев под названием «Усы, лапы и хвост» уже завершено, победители названы.

А в октябре и ноябре проходят Дни открытых дверей «Губернского клуба любителей домашних животных» в семи города Красноярского края и в столице Хакасии. Так, в ближайшие выходные праздники состоятся в Ужуре и Назарове.

Праздник для всех жителей Ужура и Солнечного состоится 12 ноября начало в 12.00 по адресу ДК Российской Армии, ЗАТО п. Солнечный, ул. Неделина, 35.

Мы приглашаем показать таланты своих питомцев, рассказать истории о них, поделиться секретами воспитания и дрессировки.

Во время праздника все гости будут фотографироваться в интересных фотозонах, отвечать на вопросы, участвовать в подвижных играх и соревнованиях, и получать за это необычные «деньги», песики, которые можно обменять на красивые и полезные сувениры для себя и своих питомцев! Мы уже готовим сюрпризы и подарки, конкурсы и задания, а еще специальные календари здоровья, их получат все наши гости!

Еще одно событие «Губернского клуба любителей домашних животных» пройдет 18 ноября в 15.00 в Центральной районной детской библиотеке по адресу г. Ужур, ул. Ленина д. 22. Участники БиблиоПлощадки «Звериные истории» готовят о своих домашних питомцах видеоролики, рассказы, фотоистории.

Расписание праздников «Губернского клуба любителей животных»

Ужур – суббота, 12 ноября, 12.00

ДК Российской Армии, ЗАТО п. Солнечный, ул. Неделина, 35

Назарово – воскресенье, 13 ноября, 12.00

ДК «Юбилейный», ул. Арбузова, 62

Минусинск – суббота, 26 ноября

Абакан – воскресенье, 27 ноября.

На открытии «Губернского клуба любителей домашних животных» вас ждут позитивные эмоции, новые знания и знакомства! Следите за новостями Клуба на сайте krsk.kp.ru, в социальных сетях «Комсомолки» и «Губернских аптек» vk.com/vetaptekakrsk