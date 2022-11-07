В городе Назарово открывается «Губернский клуб любителей домашних животных»

У кролика Роджера - новые друзья! Фото: Городская детская библиотека им. Л. Н. Толстого, г.Назарово

В честь 200-летия Енисейской губернии медиахолдинг «Комсомольская правда» и компания «Губернские аптеки» открывают «Губернский клуб любителей домашних животных».

Первое масштабное и яркое мероприятие клуба – фотоконкурс домашних питомцев под названием «Усы, лапы и хвост» уже завершено, победители названы.

А в октябре и ноябре проходят Дни открытых дверей «Губернского клуба любителей домашних животных» в семи города Красноярского края и в столице Хакасии. Так, в ближайшие выходные праздники состоятся в Ужуре и Назарове.

Накануне этого события в назаровской Городской детской библиотеке им. Л. Н. Толстого состоялось беседа - игра «Привет, кролик Роджер!».

Участники клуба для детей и родителей «Седьмой лепесток» отгадывали загадки, отвечали на вопросы, играли в игры: «Как кто?», «Вода, земля, воздух», вспоминали сказки, где героями являются животные, а также примерили на себя роль Айболита. И, конечно, познакомились с домашним кроликом Роджером, который живет в библиотеке.

Праздник для всех жителей Назарова состоится 13 ноября начало в 12.00 по адресу ДК «Юбилейный», ул. Арбузова, 62. А в вечерней программе «Юбилейного» - показы фильмов, расписание на сайте дома культуры.

Мы увидим питомцев кинологического клуба «Альянс», они покажут свои таланты, а гости праздника смогут задать их владельцам вопросы о воспитании и дрессировке собак.

Во время праздника мы приглашаем фотографироваться, отвечать на вопросы, участвовать в подвижных играх и соревнованиях, показывать таланты своего питомца и получать за это необычные «деньги», песики, которые можно обменять на красивые и полезные сувениры для себя и своих питомцев! Мы уже готовим сюрпризы и подарки, конкурсы и задания, а еще специальные календари здоровья, их получат все наши гости!

Расписание праздников «Губернского клуба любителей животных»

Ужур – суббота, 12 ноября, 12.00

ДК Российской Армии, ЗАТО п. Солнечный, ул. Неделина, 35

Назарово – воскресенье, 13 ноября, 12.00

ДК «Юбилейный», ул. Арбузова, 62

Минусинск – суббота, 26 ноября

Абакан – воскресенье, 27 ноября.

На открытии «Губернского клуба любителей домашних животных» вас ждут позитивные эмоции, новые знания и знакомства! Следите за новостями Клуба на сайте krsk.kp.ru, в социальных сетях «Комсомолки» и «Губернских аптек» vk.com/vetaptekakrsk