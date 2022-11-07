Кровавая луна взойдет 8 ноября над Красноярском

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 8 ноября можно будет наблюдать «кровавую луну». Такое затмение произойдет на небосклоне около 17 часов вечера. Из-за того, что небесное тело пройдет через северную часть земной тени, оно окрасится в кроваво-красный цвет.

В это время луна для жителей Красноярска будет «висеть» очень низко, поэтому следует для просмотра затмения выбирать места на востоке с открытым горизонтом.

Напомним, что это уже второе затмение в этом году. Прошлое жители краевой столицы наблюдали 16 мая.