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НовостиОбщество7 ноября 2022 8:26

Кровавая луна взойдет 8 ноября над Красноярском

Она окрасится в такой цвет из-за затмения
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 8 ноября можно будет наблюдать «кровавую луну». Такое затмение произойдет на небосклоне около 17 часов вечера. Из-за того, что небесное тело пройдет через северную часть земной тени, оно окрасится в кроваво-красный цвет.

В это время луна для жителей Красноярска будет «висеть» очень низко, поэтому следует для просмотра затмения выбирать места на востоке с открытым горизонтом.

Напомним, что это уже второе затмение в этом году. Прошлое жители краевой столицы наблюдали 16 мая.