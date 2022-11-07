В красноярском микрорайоне Солнечный появился новый детский сад на 240 мест

Фото: Мария ЛЕНЦ

В микрорайоне Солнечный, Красноярск, открылся новый детский сад. Как сообщает глава краевой столицы Владислав Логинов в своем тг-канале, здание совсем недавно выкупили у застройщика. Детский сад рассчитан на 240 мест, но сейчас его посещают 85 ребятишек.

По словам мэра, учреждение укомплектовано в соответствии с современными требованиями: уголок патриотического воспитания с большой картой России, релакс-площадки с качелями-гамаками.

Пока у детского сада есть один проблемный вопрос – это дорога. Она проходит через 116 участков частной земли. Такое положение дел откладывает создание полноценной проезжей части.

Глава Красноярска поручил специалистам УКСа и УДИБа подготовить подходящее временное решение проблемы для безопасного маршрута к детскому саду.