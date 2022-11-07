В Красноярске объявлен конкурс на проектирование новой дороги на улице Стасовой

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В Красноярске планируется строительство новой дороги по улице Елены Стасовой. Открытый конкурс по поиску подрядчика, который возьмется за разработку проектной документации для нее, размещен на сайте госзакупок.

Начальная цена контакта составляет 86 139 367 рублей. За эту сумму необходимо будет разработать проектную и рабочую документацию с созданием информационной модели объекта, выполнить инженерные изыскания и получить положительное заключение госэкспертизы.

Принимаются заявки до 23 ноября. На разработку проекта дается чуть больше года – он должен быть готов к концу следующего декабря.

Напомним, новая развязка улиц Байкитской и Николаевского проспекта в Красноярске открылась лишь наполовину. Две полосы не удалось запустить из-за допущенных при проектировании ошибок.