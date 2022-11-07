Ветеран Великой Отечественной войны из Красноярска Борис Быстров отмечает 99-летие. Фото: admkrsk.ru

7 ноября свое 99-летие отмечает ветеран Велкой Отечественной войны красноярец Борис Быстров. Об этом сообщают в городской администрации.

Родился Борис Иванович в 1923 году в Красноярске. В 1941 году поступил в Киевское училище связи, по окончании которого был отправлен служить на Южный Урал связистом. Быстров участвовал в боях под Сталинградом, в Курской битве, в Ясско-Кишинёвской операции.

Великую победу он встретил в Праге. Участвовал в освобождении Чехословакии, Румынии, Австрии и Венгрии. Долгие годы Борис Иванович работал в Совете ветеранов по патриотическому воспитанию молодежи.