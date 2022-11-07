Названы призеры всероссийского конкурса «Создавая будущее»

Объявлены победители и призеры всероссийского конкурса «Создавая будущее». Мероприятие проводится с 2014 года по инициативе Ассоциации «МАКО» (ассоциация граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования) при поддержке Общественной палаты РФ. Конкурс выявляет лучшие практики работодателей в сфере развития территорий, популяризации здорового образа жизни и массового спорта, комплексного развития сотрудников и населения. Номинантами конкурса могут стать: компании-работодатели, органы региональной и муниципальной исполнительной власти, НКО и образовательные учреждения, реализующие программы в партнерстве с компаниями работодателями.

Всего в этом году рассматривалось более 100 заявок, лучшие из которых вышли в финал. Победителей конкурса объявили в девяти номинациях – «Сообщество сообществ», «Команда лидеров», «Глобальная кооперация», «Цифровая трансформация», «Высокий старт», «Лидеры будущего», «Среда обитания», «Арт-мастерская» и «Синергия сотрудничества». Премию «Молодой специалист года» получили семь участников церемонии. Также награды были вручены в категориях «Работодатель» и «Регионы России». Награждение состоялось в начале ноября в Москве на Итоговом форуме «Сообщество» Общественной палаты РФ в Гостином дворе.

На церемонии награждения президент ассоциации «МАКО», член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Координационного совета по развитию сообществ молодых специалистов при ОП РФ Ольга Голышенкова отметила, что высокое признание экспертов и получение награды – не просто минута славы, но поддержка, которая так ценится в профессиональной среде.

Сразу несколько социально значимых проектов, реализуемых СУЭК в шахтерских регионах, стали победителями и призерами. В номинации «Арт-мастерская» первое место занял творческий образовательный проект «Шахтерская азбука». Красочный букварь, созданный шахтерами и их детьми, в увлекательной форме рассказывает об угольной отрасли. Образовательный интерактивный проект «Академия карбона» стал призером конкурса в номинации «Лидеры будущего», проект «Ветеранские смены» (оздоровительная программа для шахтеров-ветеранов) – в номинации «Синергия сотрудничества», а ежегодный грантовый конкурс благоустройства городов и поселков – в номинации «Среда обитания».

– Наша важнейшая социальная задача в регионах, где работают предприятия угольной энергетической компании, – комплексное, разностороннее и постоянное повышение качества жизни наших сотрудников, членов их семей, всех жителей. Мы накопили очень большой опыт, и отрадно, что он находит общественное признание. Мы рады возможности поделиться с другими российскими компаниями нашими лучшими социальными практиками, – подчеркнул заместитель генерального директора АО «СУЭК» Сергей Григорьев.