В Красноярске нашли женщину, которая пнула 10-летнюю девочку на площадке

Фото: скриншот видео УМВД по Красноярскому краю

Красноярские полицейские узнали, что за женщина пнула 10-летнюю девочку на детской площадке. Заявление на незнакомку в дежурную часть принесла мама ребенка, рассказали в управлении МВД.

Женщина рассказала, что гуляла с детьми. Дочка решила покачаться на качели, когда к ней подошла какая-то женщина и пнула сиденье с лежащей на нем девочкой ногой.

Как оказалось, конфликт на этом не завершился. Мама ребенка толкнула женщину, а та в ответ пнула ее. В итоге в полиции лежат заявления о побоях от обеих участниц ссоры.

Всем пострадавшим выдали направления на прохождение судебно-медицинского обследования. По его результатам будет принято решение.