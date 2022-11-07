Больше 53 миллионов рублей за неделю перевели мошенникам жители Красноярского края

Количество жертв телефонных мошенников в Красноярском крае растет каждую неделю Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Красноярского края за последнюю неделю перевели телефонным мошенникам больше 53 миллионов рублей. Поверили преступникам 243 человека, сообщили в прокуратуре региона.

Одним из таких обманутых стал житель Норильска. Мужчине позвонил якобы сотрудник банка и начал рассказывать про мошенников, которые решили оформить на норильчанина кредит. Чтобы их опередить, надо было самому забрать деньги и потом, чтобы защититься, провести процедуру аннулирования кредита.

Мужчина пошел в банковское отделение и оформил на себя кредит. После этого под диктовку он перевел все 4,5 миллиона рублей на лицевой счет мошенников.

Всего с начала года 6 828 жителей Красноярского края отдали аферистам больше 1,2 миллиардов рублей.

Напомним, житель Железногорска взял четыре кредита на 1,5 миллиона рублей в надежде получить крупный выигрыш. Он несколько раз переводил деньги мошенникам, пока не понял, что его обманывают.