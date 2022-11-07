Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 ноября 2022 2:11

Движение по новой развязке Николаевского проспекта в Красноярске открылось лишь наполовину

Причина – в ошибках проектировщиках
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске открылось транзитное движение по новой развязке улицы Байкитская и Николаевского проспекта. Правда, один из участков не завершен, а сроки дальнейших работ неизвестны, рассказали в администрации города.

До Дачной от Николаевского проспекта проехать можно по всем четырем полосам новой магистрали. А вот от пересечения Николаевского проспекта с Байкитской до пересечения улиц Революции и Ладо Кецховели начали работать лишь две полосы – по одной в каждом направлении.

Когда с участка уберут ограждающие блоки, сказать сложно. Запустить движение транспорта не получится сразу по нескольким причинам. Тут и ошибки проектировщиков, и сложный рельеф с гидрологическими особенностями грунта, и незаконные врезки жителей частных домов в водопроводные сети.

Чтобы продолжить работы, необходима корректировка проектно-сметной документации и повторное прохождение госэкспертизы.