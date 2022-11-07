В Красноярске из горящей пятиэтажки спасли 30 человек, из них 7 детей

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В Красноярске по улице Воронова вечером 5 ноября начался пожар. В ГУ МЧС рассказали, что из горящего здания спасли 30 человек, из них 7 детей.

Чтобы потушить огонь, на место отправили 9 машин и 25 человек. На фотографиях, которые появились позже в соцсетях, видно, что черный дым вырывается из окон квартиры на втором этаже.

На полную ликвидацию пожара, который охватил 10 квадратных метров, ушло полтора часа. Никто не пострадал.

Напомним, еще один пожар в жилом доме произошел в Красноярске днем 6 ноября. Горела квартира в многоэтажке по Апрельской, 4. Причина возгорания выясняется.