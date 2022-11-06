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НовостиПроисшествия6 ноября 2022 6:08

На «Красноярских Столбах» за сутки пострадали два человека

Помощь им оказывали спасатели
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
На «Красноярских Столбах» за сутки пострадали два человека

На «Красноярских Столбах» за сутки пострадали два человека

Фото: Мария ЛЕНЦ

5 ноября на Столбах в Красноярске пострадали два человека. Об этом сообщает Красноярская служба спасения.

Сначала со Второго Столба упал 21-летний парень. Юноша практически не пострадал, но спасателям пришлось эвакуировать его с помощью альпинистского снаряжения.

Вечером в километре от Центральных Столбов пострадала уже 65-летняя женщина. Она упала и ударилась головой. С ней все оказалось серьезнее. Спасатели спустили ее и передали врачам.