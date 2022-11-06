На «Красноярских Столбах» за сутки пострадали два человека Фото: Мария ЛЕНЦ

5 ноября на Столбах в Красноярске пострадали два человека. Об этом сообщает Красноярская служба спасения.

Сначала со Второго Столба упал 21-летний парень. Юноша практически не пострадал, но спасателям пришлось эвакуировать его с помощью альпинистского снаряжения.

Вечером в километре от Центральных Столбов пострадала уже 65-летняя женщина. Она упала и ударилась головой. С ней все оказалось серьезнее. Спасатели спустили ее и передали врачам.