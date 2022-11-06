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НовостиПроисшествия6 ноября 2022 5:24

Житель Красноярска погрелся в подъезде и украл 195 метров кабеля

Теперь ему грозит до 5 лет колонии
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Житель Красноярска погрелся в подъезде и украл 195 метров кабеля

Житель Красноярска погрелся в подъезде и украл 195 метров кабеля

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске будут судить мужчину, который украл с чердака жилого дома 195 метров кабеля. Об этом сообщает МВД по краю.

56-летний красноярец зашел в подъезд дома, чтобы погреться. Внутри он увидел незапертый чердак и полез туда, чтобы переночевать. В этот момент мужчина заметил несколько кабелей, которые он срезал подручными средствами. Вскоре он ушел, забрав с собой провода, и оставив дом без интернета.

Кабель он обжег под Октябрьским мостом, а медный провод сдал за 1 тысячу рублей. В итоге в отношении мужчины завели уголовное дело по статье «кража». Ему грозит до 5 лет колонии. Суда красноярец дожидается под подпиской о невыезде.