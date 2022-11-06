Квартиры в Красноярском крае в 2022 году подорожали почти на 15% Фото: Мария ЛЕНЦ

В третьем квартале 2022 года жилье в Красноярском крае по отношению к четвертому кварталу года прошлого подорожало на 14,7%. Об этом сообщает Красноярскстат.

Так, стоимость квадратного метра в новостройках сейчас оценивается в 97 732 рубля. На вторичном рынке – 74 264 рублей – здесь стоимость увеличилась на 9%.

Среди новостроек цены больше всего выросли в сегменте квартир улучшенного качества – 14,7%, затем идет жилье среднего качества – 14,4% и замыкает список «элитное» жилье – 14,3%.

На вторичном рынке элитные квартиры подорожали на 12,2%, среднего качества – на 10,5%, улучшенного – на 9%.