Квартиры в Красноярском крае в 2022 году подорожали почти на 15%
Фото: Мария ЛЕНЦ
В третьем квартале 2022 года жилье в Красноярском крае по отношению к четвертому кварталу года прошлого подорожало на 14,7%. Об этом сообщает Красноярскстат.
Так, стоимость квадратного метра в новостройках сейчас оценивается в 97 732 рубля. На вторичном рынке – 74 264 рублей – здесь стоимость увеличилась на 9%.
Среди новостроек цены больше всего выросли в сегменте квартир улучшенного качества – 14,7%, затем идет жилье среднего качества – 14,4% и замыкает список «элитное» жилье – 14,3%.
На вторичном рынке элитные квартиры подорожали на 12,2%, среднего качества – на 10,5%, улучшенного – на 9%.