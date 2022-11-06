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НовостиОбщество6 ноября 2022 3:23

В Красноярске разработкой нового приложения для оплаты проезда займется «Красинформ» совместно с «Красноярскавтотрансом»

Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске разработкой нового приложения для оплаты проезда займется «Красинформ»

В Красноярске разработкой нового приложения для оплаты проезда займется «Красинформ»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске определился подрядчик, который будет разрабатывать новое приложение для оплаты проезда в общественном транспорте. Разработкой занимается «Красноярскавтотрансом» в партнерстве с компанией «Красинформ».

Ранее появилась информация, что стоимость работ якобы составит 164 миллиона рублей. В департаменте транспорта это опровергли:

- Тендер на 164 миллиона рублей - это стоимость разработки всей системы оплаты проезда в Красноярском крае. Приложение по оплате проезда в общественном транспорте Красноярска к нему отношения не имеет, оно разрабатывается «Красноярскавтотрансом» в партнерстве с «Красинформ» за счет собственных средств, без привлечения "тендерных денег".