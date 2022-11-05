«Ночь искусств» прошла в красноярском театре имени Пушкина. Фото: Театр Пушкина

В Красноярском драматическом театре имени А. С. Пушкина состоялась «Ночь искусств». Единовременно для гостей работали 10 разнообразных локаций.

Выставка картин, мастерская эскизов, фотозона… Актеры рассказывали посетителям, как делать удачные снимки, создавать эскизы сценических костюмов и многое другое.

Также состоялось открытие двух музыкальных гостиных. В первой прозвучали стихи Андрея Дементьева и песни Марка Бернеса. Во второй для гостей были исполнены любимые песни из спектаклей.

А в буфете прошел «Театральный капустник». Всех участников викторины угощали капустными пирогами. Кроме того, зрители смогли принять участие в настоящем спектакле, выйти на сцену и сыграть свою роль в пьесе «Вечера на Хуторе близ Диканьки».