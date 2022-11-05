Мужчина и женщина погибли при пожаре в Иланском Красноярского края Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю

В городе Иланский Красноярского края произошел пожар в частном доме, который унес жизни двух человек: мужчины и женщины. Оба, предположительно, были пьяны. К выяснению подробностей ЧП подключился региональный главк следкома.

Огонь уничтожил постройку около шести часов вечера 4 ноября. Пожарные на месте произошедшего обнаружили тела 35-летней женщины и 37-летнего мужчины. Погибшие отравились угарным газом, как полагают специалисты.

-Предварительно установлено, что сожители находились дома вдвоем. В ходе осмотра места происшествия установлено, что мужчина и женщина употребляли алкогольные напитки. Вероятно, находясь в нетрезвом состоянии они заснули. Предположительно, причиной пожара явилось замыкание электропроводки. Очаг возгорания зафиксирован в помещении кухни возле печи, - рассказали в следственном ведомстве.

Сейчас специалисты проводят проверку. Будут проведены судебные экспертизы, чтобы установить точную причину смерти людей.