Мужчина обокрал свою бывшую возлюбленную в Красноярске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноярске задержали мужчину, который обокрал свою бывшую возлюбленную. Экс-бойфренд девушки обманом забрал у нее провода для прикуривания авто и продал их за бесценок. Об этом сообщили в краевом главке МВД.

Парочка раньше встречалась, потом начала жить вместе, но отношения дали трещину, и союз распался. Правда, бывшие сожители продолжали общаться. Поэтому когда молодой человек позвонил девушке и попросил провода для прикуривания, чтобы запустить севший аккумулятор, своего авто, та совершенно спокойно дала их ему. Но в намеченный срок имущество к ней так и не вернулось, а экс-бойфренд перестал отвечать на звонки.

- При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Ранее судимый 38-летний бывший сожитель сознался в содеянном и рассказал, что не планировал возвращать имущество потерпевшей и сдал его в пункт приема металла за 500 рублей, - рассказали в полиции.

Теперь мужчине грозит до пяти лет колонии. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.