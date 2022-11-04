В Красноярске на Пост №1 заступил караул из 28 постовцев разных поколений

Фото: Александр Черных

В Красноярске 4 ноября на Пост №1 заступил караул из 28 постовцев разных поколений. Единая задача объединила молодежь и тех, кто нес службу у вечного огня еще во времена СССР. Разница в возрасте очень большая: самому старшему 72 года, а самому младшему – всего 16.

Фото: Александр Черных

Пост №1 в Красноярске возобновил свою работу еще в 2015 году – возвращение старой традиции было приурочено к 70-летию Победы. А через 3 года, к 50-летию поста, было решено в День народного единства собирать единый караул из разных поколений.

Фото: Александр Черных

Как отмечает директор музея «Мемориал Победы» Татьяна Ивлева, постовцы советского времени говорят о том, что это очень важно для них. Единый караул – связь разных поколений, которые объединяет общая история, память о защитниках Отечества.