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НовостиОбщество4 ноября 2022 9:40

В Красноярске на Пост №1 заступил караул из 28 постовцев разных поколений

Самому старшему 72 года, а самому младшему – 16 лет
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: Александр Черных

Фото: Александр Черных

В Красноярске 4 ноября на Пост №1 заступил караул из 28 постовцев разных поколений. Единая задача объединила молодежь и тех, кто нес службу у вечного огня еще во времена СССР. Разница в возрасте очень большая: самому старшему 72 года, а самому младшему – всего 16.

Фото: Александр Черных

Фото: Александр Черных

Пост №1 в Красноярске возобновил свою работу еще в 2015 году – возвращение старой традиции было приурочено к 70-летию Победы. А через 3 года, к 50-летию поста, было решено в День народного единства собирать единый караул из разных поколений.

Фото: Александр Черных

Фото: Александр Черных

Как отмечает директор музея «Мемориал Победы» Татьяна Ивлева, постовцы советского времени говорят о том, что это очень важно для них. Единый караул – связь разных поколений, которые объединяет общая история, память о защитниках Отечества.