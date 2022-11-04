Красноярский театр оперы и балета претендует на 9 номинаций премии «Золотая маска»

Фото: Мария ЛЕНЦ
Красноярский театр оперы и балета им. Дмитрия Хворостовского единственный из региона борется за престижную премию «Золотая маска». Постановка «Катарина, или Дочь Разбойника» представлена сразу в 9 номинациях:
- балет/спектакль;
- работа дирижера в балете – Иван Великанов;
- работа хореографа – Сергей Бобров, Юлиана Малхасянц;
- женская роль – Елена Свинко (Катарина);
- мужская роль – Матвей Никишаев (Сальватор Роза), Марчелло Пелиццони (Дьяволино);
- работа композитора в музыкальном театре – Петр Поспелов;
- работа художника в музыкальном театре – Альона Пикалова;
- работа художника по костюмам в музыкальном театре – Елена Зайцева;
- работа художника по свету в музыкальном театре – Руслан Майоров.
Отметим, что балет «Катарина, или Дочь Разбойника» станет участником Фестиваля «Золотая Маска» 2023 года, который пройдет с января по апрель в Москве.