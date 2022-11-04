Красноярский театр оперы и балета претендует на 9 номинаций премии «Золотая маска»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский театр оперы и балета им. Дмитрия Хворостовского единственный из региона борется за престижную премию «Золотая маска». Постановка «Катарина, или Дочь Разбойника» представлена сразу в 9 номинациях:

- балет/спектакль;

- работа дирижера в балете – Иван Великанов;

- работа хореографа – Сергей Бобров, Юлиана Малхасянц;

- женская роль – Елена Свинко (Катарина);

- мужская роль – Матвей Никишаев (Сальватор Роза), Марчелло Пелиццони (Дьяволино);

- работа композитора в музыкальном театре – Петр Поспелов;

- работа художника в музыкальном театре – Альона Пикалова;

- работа художника по костюмам в музыкальном театре – Елена Зайцева;

- работа художника по свету в музыкальном театре – Руслан Майоров.

Отметим, что балет «Катарина, или Дочь Разбойника» станет участником Фестиваля «Золотая Маска» 2023 года, который пройдет с января по апрель в Москве.