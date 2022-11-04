В Красноярске 5 ноября пройдут соревнования по фигурному вождению мотоцикла

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 5 ноября в озеро-парке «Октябрьский» пройдут соревнования по фигурному вождению мотоцикла. Как рассказали в мотоциклетной федерации региона, к участию приглашаются все желающие.

Чтобы зарегистрироваться на заезд, необходим только паспорт. Мотоцикл для участников будет предоставлен организаторами, но если хочется проехаться на своем – нужно заранее оформить разрешение на проезд в техническую зону.

Регистрация начнется в 12:00. В 13 часов будет объявлена тренировка перед чемпионатом, а сами соревнования стартуют в 14:00. Программа мероприятий продлится до 17 часов.