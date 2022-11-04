Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 ноября 2022 5:17

В Красноярске сотрудники ГИБДД устроят массовые проверки водителей на выходных

Госавтоинспекторы будут дежурить как в городе, как и на выездах из него
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске сотрудники ГИБДД устроят массовые проверки водителей на предмет соблюдения правил безопасности. Как сообщили в ведомстве, все длинные выходные госавтоинспекторы будут дежурить как в городе, так и на выездах из него.

Проверять будут, в частности, использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Но этим дело не ограничиться, также сотрудники ГИБДД будут следить за соблюдением скоростного режима, а также проверять автомобилистов на трезвость.

Напомним, что все пассажиры и водитель обязаны быть пристегнуты ремнем безопасности. Игнорирование этого правила будет наказываться штрафом 500 рублей для пассажиров, 1000 рублей для водителей, 3000 рублей за ребенка без удерживающего устройства.