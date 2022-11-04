В Красноярске пройдет военная реконструкция 4 ноября

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 4 ноября масштабно отмечают День народного единства. В городе организовано множество разных площадок, в том числе и тематических. Как рассказали в администрации, среди мероприятий будет и военная реконструкция.

Какие площадки запланированы 4 ноября для горожан:

- с 11:00 часов – работа локаций силовых ведомств, включая военно-полевую кухню и выставку ретротехники и оружия. В 12 часов начнется митинг-реконструкция проводов на фронт «Победили тогда, победим и сейчас!». Место проведения: площадь Революции в Красноярск.

- с 12:00 часов – акция «Российская ленточка»; выступления артистов и творческих коллективов, локации малочисленных северных народов, работа ремесленных мастерский, чайный шатер и другие мероприятия. Место проведения: площадь перед ТЦ «Красноярье» на Красрабе, 120;

- 12:00 часов – квиз для учеников 8-9 классов ко Дню народного единства. Концертные номера. Место проведения: Дом дружбы народов, Красраб, 100В;

- 14:00 часов – Единый почетный караул у Вечного огня. Место проведения: Музей «Мемориал Победы» на Дудинской, 2А;

- 15:00 часов – Концертная программа «Россия – это МЫ». Место проведения: площадь перед Культурным центром на Высотной, на Свободном, 48;

- 16:00 часов – выставка национальных культур и акции «#МЫВМЕСТЕ» и «Письмо моему Герою». Концерт «Мы вместе!» и вечер военной поэзии «Судьба и Родина едины». Место проведения: Дворец Труда и Согласия на Металлургов, 22;

- 17:00 часов - Концерт ансамбля танца «Енисейские зори» им. Г.М. Петухова «Сибирский характер». Место проведения: Красноярская краевая филармония на пр. Мира, 2Б;

- 20:00-22:00 часов – «Ночь искусства». Место проведения: Музейный центр «Площадь Мира» на пл. Мира, 1;

- 20:00-00:00 часов – мастер-классы по приготовлению ангарского рыбного пирога, мастер-класс по игре на балалайке, видеоконцерт конкурса «Dance Art», выставка фестиваля семейных талантов «Очаг». Место проведения: Государственный центр народного творчества (мероприятия пройдут в онлайн-формате);